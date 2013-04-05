В Україні зменшилася малюкова та материнська смертність

В Україні знизилися показники малюкової та материнської смертності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров`я України Олександр Толстанов під час розширеного засідання колегії МОЗ "Про підсумки діяльності у 2012 році, завдання та перспективи розвитку сфери охорони здоров`я".

За його словами, упродовж минулого року досягнуто позитивних змін в основних медико-демографічних показниках.

Посилаючись на дані оперативного моніторингу, О.Толстанов поінформував, що показник материнської смертності за 2012 рік в 1,3 рази менше рівня 2011 року та в 1,9 рази - рівня 2010 року, а показник малюкової смертності у 2012 році порівняно з 2011 роком знижено на 15%.

«Упродовж останніх років структура смертності дітей до року не змінюється: більше половини випадків становлять стани, які виникають у перинатальному періоді. У структурі причин материнської смертності протягом багатьох років на першому місці (понад 50%) - екстрагенітальна патологія та акушерські кровотечі. Понад 60% випадків материнських смертей пов`язані з суто акушерськими причинами (акушерські кровотечі, сепсис, акушерські емболії). Водночас відсоток випадків смертей жінок від причин, пов`язаних із ускладненнями внаслідок важкої екстрагенітальної патології, знизився на 9%, проте майже вдвічі зросла кількість септичних ускладнень (з 10,8 до 23,1%), що потребує аналізу та вживання відповідних заходів», - зазначив О.Толстанов.