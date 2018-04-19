Понад половина мешканців України страждають на серцево-судинні хвороби

58,4% жителів України страждають на серцево-судинні хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров`я України Олександр Толстанов під час розширеного засідання колегії МОЗ "Про підсумки діяльності у 2012 році, завдання та перспективи розвитку сфери охорони здоров`я".

За його словами, серцево-судинні захворювання спричиняють глобальні соціально-економічні втрати населення багатьох країн, включаючи й Україну.

«Ці захворювання посідають перше місце в структурі хвороб, зумовлюють майже дві третини всіх випадків смерті і третину причин інвалідності. В Україні кількість осіб, які мають хвороби системи кровообігу, досягла 26,5 мільйонів осіб, що складає 58,4% населення», - зазначив О.Толстанов.

Він наголосив, що потреба в операціях на серці в країні становить 35 000 на рік (без урахування «хірургічного боргу», який сягає 150 тисяч пацієнтів).

«Річна потреба у так званих «малоінвазивних» методиках (коронарографії, стентування судин) - близько 200 тисяч на рік. У 2012 році у 25 кардіохірургічних центрах України виконано 21914 оперативних втручання на серці – 62,3% від потреби (у 2011 виконано 17 997 операцій – 51,4% від потреби), малоінвазивних втручань: 18 тисяч коронарографій і майже 8 тисяч стентувань (9% від потреби)», - повідомив заступник міністра.

За словами О.Толстанова, основним методом діагностики серцево-судинної та судинно-мозкової патології є коронарографія, церебральна ангіографія.

«На сьогодні кількість коронарографій у країнах Європи сягає понад 4000 на 1 млн населення, а стентувань коронарних судин – понад 1500 на 1 млн. Водночас в Україні виконується приблизно 215–220 коронарографій, а стентувань коронарних артерій – 70–75 на 1 млн населення. Найбільш ефективним методом лікування гострого інфаркту міокарда є медикаментозна та iнтервенцiйна реперфузiя, яка недостатньо використовується в Україні. Тільки 5% хворих своєчасно отримують реперфузiйну терапію, тоді як у європейських країнах реперфузiя проводиться у 80–90% хворих, при цьому половині хворих проводиться первинна ангiопластика, а третині – тромболітична терапія», - зазначив О.Толстанов.

За словами заступника міністра, у 2012 році проведено лише 2287 ургентних стентувань при гострому інфаркті – майже 5%.

«Не проводиться ургентна первинна ангіопластика хворим на гострий інфаркт у Чернівецькій, Сумській областях, Севастополі, менше 1% - у Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій областях», - зазначив О.Толстанов.