Спростовують заяви щодо нефінансування програм з ВІЛ/СНІДу

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (Держслужба соцзахворювань) спростовує заяви представників громадських організацій щодо повної відсутності державного фінансування програм, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.

Як повідомили УНІАН у відомстві, підтвердженням державного фінансування профілактичних програм є результати виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

У Держслужбі стверджують, що за останні п’ять років державі вдалося не лише суттєво збільшити рівень фінансування лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів (92% з них отримує лікування державним коштом), а й забезпечити відповідну підтримку ряду програм з профілактики. Так, на сьогодні держава повністю забезпечує консультування та тестування на ВІЛ представників груп підвищеного ризику, тестування донорської крові, наголосили у Держслужбі соцзахворюваань.

Державним коштом здійснюється постконтактна профілактика та профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. За даними регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, кількість закладів охорони здоров`я, на базі яких, відповідно до наказів управлінь охорони здоров`я обласних державних адміністрацій, надаються послуги з консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, загалом 761 заклад: 49 закладів мережі регіональних і міських центрів СНІДу та 712 інших закладів охорони здоров’я, що надають послуги з консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. Щороку в Україні тест на ВІЛ проходить понад 3 млн осіб, поінформували у відомстві.

Показовим у питанні розподілу ресурсів, спрямованих на подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, є Звіт про результати дослідження з оцінки національних витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції в Україні в 2009-2010 роках, заявляють у Держслужбі. Дослідження проводилося на виконання рішення Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (від 29 березня 2011 року) із дотриманням міжнародних методологічних підходів NASA.

Згідно із результатами дослідження, у 2009 році держаний та місцеві бюджети забезпечили більше половини загальної суми витрат на профілактичні заходи, причому доля місцевих бюджетів (31,1%) перевищує долю держбюджету (22,2%) і наближається до внеску Глобального фонду (35,9%). Переважну частину заходів з лікування також фінансово забезпечили державний та місцеві бюджети.

У відомстві підкреслили, що частка профілактичних заходів у структурі фінансового забезпечення відповіді на епідемію становить менше третини. Лікувальні заходи залишаються найдорожчим напрямом здійснення заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції.

Поширення у ЗМІ викривленої та недостовірної інформації щодо виконання програм протидії ВІЛ/СНІДу підривають авторитет населення до влади, породжують недовіру до системи охорони здоров’я, вважають у відомстві.

Тому Держслужба України соцзахворювань закликає до об’єктивного та партнерського підходу в роботі, оперування повним спектром даних.