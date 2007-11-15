Вперше в Україні створять «Діабетичну стопу»

У Харкові буде створено відділення «Діабетична стопа» для лікування стоп діабетиків.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією заступника Харківського міського голови - директора Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігоря ШУРМИ, відділення «Діабетична стопа», яке відповідатиме найсучаснішим вимогам, планується створити на базі міської клінічної лікарні №2.

І.ШУРМА відзначив, що в 2008 році міський бюджет виділяє 1,5 млн. грн. на облаштування цього відділення. За його словами, досі в Україні не існувало нічого подібного.

За інформацією головного ендокринолога Харкова Людмили ВЕДЯЄВОЇ, стаціонарне відділення, яке розрахована на 20 ліжок, буде знаходиться на першому поверсі клінічної лікарні №2, оскільки людям з таким діагнозом важко пересуватися. «На виділені містом кошти плануємо відремонтувати приміщення. Палати будуть розраховані на дві людини. Всі умови у відділенні відповідатимуть тяжкості стану хворих», - зазначила Л.ВЕДЯЄВА.

***Діабетична стопа - це найчастіше з хронічних ускладнень цукрового діабету. Ступні діабетиків стають менш чутливими. Будь-яке незначне поранення може привести до появи виразок. Вони на фоні діабету розвиваються дуже швидко і приводять до гангрени, а згодом і до ампутації. Лікування хвороби займає дуже тривалий час.