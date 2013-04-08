Що робити, якщо випадає волосся

Волосся - прикраса будь-якої жінки, тому, звичайно, нам хочеться, щоб воно, незалежно від довжини, було густим, здоровими і доглянутими. У нормі в день у жінки випадає 100 волосинок. Але якщо ви бачите, що на гребінці їх набагато більше, а також помічаєте волосся у ванній і на підлозі - час починати "лікувати" ваше волосся!

Зараз у продажу є безліч засобів проти випадіння волосся, але ми пропонуємо відкласти "хімію" хоча б певний на час і звернутися спочатку до народних засобів, які рекомендує відомий російський лікар-трихолог і фахівець у галузі народної медицини Арсеній Попов (Інститут народної медицини, м. Москва):

- Двічі на тиждень мийте голову відваром з квіток календули і кореня лопуха: на 1 л води - 10 г календули і 20 г лопуха. Для більшої ефективності можна додати у відвар 15 г шишок хмелю.

- Втирайте в шкіру голови цибульний сік з коньяком і відваром коренів реп`яха: на одну частину коньяку - 4 частини цибульного соку і 6 частин відвару коренів будяків.

- Екстракти кропиви, лісового горіха, хмелю і чистотілу в однакових пропорціях, розвести сумішшю олій: реп`яхової (10 г), рожевого (10 г), обліпихової (10), евкаліптової (10 г), також 5 г квіткового пилку.

- Двічі-тричі на тиждень на ніч втирайте в шкіру голови настоянку червоного перцю - вона дуже добре стимулює приплив крові: 1 частина перцю залити 10 частинами 70-градусного спирту, настояти 6-7 днів і процідити. Потім настоянку розвести в 10 частинах кип`яченої води.

- Змішайте 1 яйце, 2 столові ложки касторової олії, 1 чайну ложку яблучного оцту і 1 чайну ложку гліцерину. Безперервно збиваючи суміш, вітріть її в корені волосся. Закрийте голову теплим махровим рушником, потримайте деякий час над парою і змийте.

- 1-2 рази на тиждень втирайте в шкіру голови маску з алое: нижні і середні листки алое зрізають, промивають кип`яченою водою, просушують, загортають у папір і поміщають в холодильник на 12 діб. Потім здорове листя (почорнілі викидають) подрібнюють, сік вичавлюють через марлю.

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