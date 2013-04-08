Як правильно рахувати калорії

Рахувати калорії - одне з найважливіших умінь будь-якої діетчиці. Адже дієта, заснована на підрахунку і обмеженні кількості споживаних калорій - єдиний режим харчування, схвалений дієтологами. Більш того, навідміну від різних «монодієт» та інших чарівних методик, цей спосіб обгрунтований логічно і науково.

Втім, багато дівчат вибирають саме дієти кшталт «їсти одну гречку три дні» або «один грейпфрут вранці, одне яйце в обід, один капустяний лист на вечерю» саме тому, що з ними не потрібно нічого рахувати, достатньо купити продукти зі списку. Від більш ефективних і безпечних дієт на основі підрахунку калорій недосвідчені діетчиці відмовляються через те, що «рахувати калорії складно». Tochka.net вирішила з`ясувати, як полегшити цей процес.

Купи ваги. І йдеться про підлогові ваги, за допомогою яких ти, напевно, вже давно контролюєш свою вагу. Йдеться про кухонні ваги, які допоможуть тобі вимірювати вагу їжі. Без цього, навіть знаючи калорійність продукту, буде складно визначити енергетичну цінність твого прийому їжі. Через якийсь час ти навчишся визначати вагу і калорійність їжі «на око», але на перших порах обійтися без ваг буде складно.

Визнач калорійність улюблених продуктів. Якщо ти щоранку їси вівсянку, перекушувати любиш яблуком, а на вечерю неодмінно вибираєш відварену курку, то варто порахувати кількість калорій у твоїй звичайної порції кожної улюбленої страви і записати на видному місці - наприклад, на холодильнику. Туди ж можна відправити підрахунки по улюблених шкідливих ласощах - так перед очима буде наочний доказ того, що краще з`їсти велику тарілку зеленого салату, ніж один маффін.

Зареєструйся на спеціальному сайті або скачай додаток для смартфона. Сучасним програмам потрібно повідомити вид продукту і вагу, а вони порахують не лише калорії, але і кількість корисних речовин, які ти вжила за день. Більш того - деякі з них дозволяють рахувати калорії не за вагою, а приблизно. Наприклад, вказувати «1 банан» або «кружка молока». Деякі ресурси можуть навіть порахувати калорійність окремих продуктів різних виробників. Досить вказати тільки комерційну назву і кількість упаковок / штук продукту.

Рахуй, коли готуєш. Думаєш, підрахувати калорії в складній імпровізованій страві, наприклад випічці з незвичайною начинкою, майже нереально? Навпаки, контролювати калорії, коли готуєш сама, набагато простіше, ніж у покупних продуктах. Просто зважуй і записуй всі інгредієнти перед тим, як відправити їх в страву

Не фанатій. У чашці чаю 2 калорії, в щіпці цукру - 5, в одній подушечці жуйки - близько 3. Якщо ця інформація вже давно тобі відома - , не потрібно рахувати калорії настільки скрупульозно.

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