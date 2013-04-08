У 5 областях обмежено проїзд через підвищення рівня води

Внаслідок підвищення рівня води в річках і підтоплення окремих ділянок доріг обмежено проїзд автотранспорту в Київській, Рівненській, Чернігівській, Івано-Франківській областях і на Буковині.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«Для забезпечення проїзду на автодорогах загального користування працюють 721 одиниця техніки й 1 136 шляховиків. Рух транспорту дорогами загального користування забезпечено", - зазначили в прес-службі.

Разом із тим, із 7 квітня в Чернівецькій області на автодорозі державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (км 303 +170), через руйнування ділянки проїжджої частини з лівої сторони на мосту через річку Дністер, рух транспорту по мосту обмежений і здійснюється по правій стороні проїжджої частини. Працюють реверсивні світлофори, що регулюють односторонній рух по черзі.

Згідно з повідомленням, у Київській області в ніч із 6 на 7 квітня на автодорозі місцевого значення О-101408 Юрівка-Чорногородка (км 16 +718), внаслідок підвищення рівня води в ставку, зафіксований розмив дамби в безпосередній близькості від моста через р. Лупа. Також, за даними прес-служби, відбувся підмив опори моста, яка просіла на 50-60 см. Рух транспорту і пішоходів по мосту припинено. Об`їзд і під`їзд до населених пунктів забезпечено.

У Рівненській області через підняття рівня води в річках підтоплені ділянки доріг місцевого значення.

"Рух обмежено на дорогах місцевого значення 0-171007 Деражне-Суськ-Клевань к Костопільському районі (км 0+420 - 0+570 і км 1+000 - 1+050), 0-180608 Переброди-Будимля в Дубровицькому районі (км 5 +790 - 5 +870 і км 6 +890 - 6 +950), О-181606 (М-07) - Чудель-Тинне в Сарненському районі (км 22 +500 - км 22 +800)", - уточнює прес-служба, зазначивши, що при цьому організовано об`їзд переливних ділянок, а також виставлено направляючі віхи та інформаційні дорожні знаки.

Як повідомляє прес-служба, в Чернігівській області 7 квітня для пропуску льодоходу здійснено розведення наплавного мосту через Десну на автодорозі місцевого значення О-251303 Новгород-Сіверський - Бирине.

"Наплавний міст буде зведено після пропуску льодоходу та стабілізації рівня води у Десні. Тривають ремонтні роботи зі зміцнення земельного полотна на автомобільній дорозі місцевого значення О250404 Варва-Хукалівка-Поділ (км 9 +568), на відрізку розташування водовідвідної труби організовано об`їзд", - уточнює прес-служба.

У прес-службі також повідомили, що у Верховинському районі Івано-Франківської області 4 квітня на трьох ділянках дороги місцевого значення (км 1 +100, км 2 +220, км 4 +350) С-090207 Гринява - Голошина стався зсув. Тривають роботи з прибирання грунту з проїжджої частини дороги та укріплення схилу. Рух транспортних засобів здійснюється по тимчасовій схемі об`їзду.

Також прес-служба Мінінфраструктури повідомляє, що через розмив доріг порушено доставку пошти до п`яти населених пунктів Житомирської та Чернігівської областей. Доставку буде здійснено 10 квітня, уточнює прес-служба.

Канали Бузько-Дніпровсько-Лиманський, Херсонський морський, Керч-Єнікальський і канал гирло «Бистре» працюють у звичайному режимі.

Затримок поїздів через погодні умови немає.

Аеропорти працюють у штатному режимі, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури України.