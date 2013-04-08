Завтра в Україні – до 15° тепла

Завтра в Україні без опадів, лише вночі у східній частині, вдень на Закарпатті та Львівщині місцями дощ, в горах з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, очікується північний вітер (у західних областях - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла; у південній частині та східних областях вночі 1-6° тепла (на півдні на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°), вдень 10-15° тепла.

У Києві та області у вівторок - без опадів. Вітер північний, 5-7 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла, у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 8-10° тепла.