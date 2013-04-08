Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко запевняє, що кількість усиновлених іноземцями дітей не збільшується, незважаючи на заборону міждержавного усиновлення у Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Павленко сказав сьогодні під час брифінгу на тему: «Нагляд за дотриманням прав українських дітей, усиновлених іноземцями».

“Дуже багато заяв, що певні процеси в Росії вплинуть не збільшення усиновлень іноземцями в Україні. Цього не відбулось і не відбувається”, - наголосив Ю.Павленко.

За його словами, Україна перестає бути донором міждержавного усиновлення, оскільки українські родини все частіше усиновлюють дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За даними уповноваженого, в першому кварталі 2013 року іноземні громадяни усиновили 167 дітей, а за аналогічний період минулого року - 201 дитину. При цьому збільшилась кількість дітей-сиріт, яких взяли на виховання й усиновили громадяни України.

Як зазначив Ю.Павленко, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу в першому кварталі поточного року влаштовано 518 дітей проти 459 за аналогічний період минулого року.

«Кожен рік все більше українських родин беруть на виховання або усиновлюють дітей-сиріт. Якщо у 2005 році вдвічі більше іноземні громадяни усиновлювали, ніж українські, то за підсумками минулого року українські сім’ї взяли на виховання та усиновили в шість разів більше дітей, ніж іноземні громадяни», - сказав Уповноважений Президента з прав дитини.