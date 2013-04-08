Україна та Угорщина разом попереджатимуть НС

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських та генеральний директор Національного генерального директорату з управління у надзвичайних ситуаціях Міністерства внутрішніх справ Угорщини Дьордь Баконді підписали план спільних заходів щодо співробітництва та надання взаємної допомоги в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків на 2013-2015 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС України, церемонія підписання документу відбулась сьогодні у Києві.

М.Болотських зауважив, що у 2012 році закінчився термін дії плану спільних дій МНС України та Національного генерального директорату з управління в надзвичайних ситуаціях Угорщини. Тому розгляд питання про спільну підготовку та підписання нового плану було одним з важливих аспектів подальшої двосторонньої співпраці у сфері цивільного захисту.

«Не дивлячись на паводкову ситуацію на території Угорщини, наш уряд вважає надзвичайно важливою нашу присутність сьогодні тут. У нас є багато напрямків для співпраці. Особливо це стосується попередження надзвичайних ситуацій. Ми бачимо три напрямки для розвитку наших відносин: цивільна оборона, боротьба з пожежами, дотримання безпеки на підприємствах», - зазначив Д.Баконді.

Також він додав, що у сфері профілактики надзвичайних ситуацій на підприємствах його відомство здійснює контроль за безпекою на виробництвах небезпечних речовин, регулює видачу дозволів на діяльність, накладає штрафи або у випадку необхідності закриває такі підприємства.

Крім того, до сфери компетенції Національного генерального директорату з управління у надзвичайних ситуаціях МВС Угорщини входить контроль за дотриманням безпеки під час перевезення вантажів – небезпечних речовин. Це стосується залізничного, водного, авіаційного транспорту. Також у межах діяльності відомства - коло зобов`язань з управління інфраструктурою, наприклад, нагляд за станом доріг, електрозабезпеченням населених пунктів тощо.

У зв`язку з цим сторони розглянули можливість співпраці у всіх зазначених сферах та узгодили подальший план дій. Зокрема, план співпраці передбачає подальше вдосконалення інформаційно-комунікаційних можливостей для швидкого доступу до двосторонньої інформації про надзвичайні ситуації, співробітництво під час ліквідації пожеж в екосистемах, обмін досвідом у сфері авіації та організації оповіщення населення, проведення спільних командно-штабних навчань, підготовку кінологів-рятувальників Угорщини на базі 2-го Спеціального регіонального центру швидкого реагування (м. Ромни, Сумська область).