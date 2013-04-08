За продаж алкоголю й тютюну дітям наклали 1,4 млн грн штрафів

Із початку року співробітники органів Міністерства доходів і зборів України наклали 1,4 млн грн штрафних санкцій на підприємства торгівлі за продаж підакцизних товарів – алкоголю та тютюну – дітям і підліткам, що на 0,8 млн грн менше аналогічного показника минулого року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

При цьому кількість ліцензій, анульованих за порушення правил торгівлі, становила 209 штук, що на 116 ліцензій менше аналогічного показника 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році обсяг штрафів, накладених податковими органами на торгові підприємства за продаж алкоголю й тютюнових виробів підліткам, становив 9 млн грн. Загальна кількість ліквідованих ліцензій становила 1200 штук, що майже вдвічі більше показника 2011 року (631 ліцензія).

Продаж підакцизних товарів (алкогольних напоїв і тютюнових виробів) неповнолітнім громадянам є правопорушенням і карається позбавленням ліцензії на торгівлю і штрафом у розмірі 6800 грн.