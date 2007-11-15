У Києві створять клініку для дітей із захворюванням нервової системи

Із метою розширення медичного забезпечення дітей-інвалідів Києва, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про створення робочої групи з напрацювання пропозицій і необхідної документації для створення в столиці філіалу Міжнародної клініки відновного лікування дітей із захворюваннями нервової системи професора, героя України, почесного громадянина Києва Володимира Ілліча Козявкина . Про це прес-службу КМДА повідомила заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

"Поширеність хвороб нервової системи серед київських дітей все ще залишається високою і, на жаль, має тенденцію до зростання. Так, у Києві на сьогоднішній день зареєстровано 1 тис. 99 дітей-інвалідів хворих на дитячий церебральний параліч. У системі медикосоціальної реабілітації таких дітей в Україні, окрім Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними поразками нервової системи і спеціалізованих дитячих санаторіїв МЗ України, працює приватний медичний заклад - Міжнародна клініка відновного лікування в м. Трускавці. Але, навіть враховуючи високу якість лікування і реабілітації в цій Клініці, її можливості не дозволяють забезпечити своєчасною меддопомогою всіх, хто цього потребує. Саме тому питання про створення в столиці філіалу Міжнародного реабілітаційного центру для лікування дітей із захворюванням нервової системи на сьогодні є дуже актуальним", - відзначила Ірена Реонольдівна.

"Створення філіалу дасть можливість київським дітям безкоштовно проходити курс лікування і реабілітації двічі на рік".

За її словами, щоб вивчити питання створення і місцерозташування на території Києва філіалу Міжнародної клініки, відпрацювати використання високоефективних технологій лікування в межах філіалу, розпорядженням Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО створена спеціальна робоча група. У її склад, на чолі з Іреною КІЛЬЧИЦЬКОЮ, увійшли також представники Головного управління охорони здоров`я і медичного забезпечення, Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища, Головного управління соціального захисту населення, Головного управління земельних ресурсів, Головного управління комунальної власності КМДА.

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