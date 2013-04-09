МОЗ закупило ліків майже на 700 млн грн

Міністерство охорони здоров’я України закупило медикаменти і вироби медичного призначення майже на 700 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, станом на 8 квітня здійснено розкриттів пропозицій учасників торгів на 1 711,6 млн грн, що становить 81,7% від річного плану закупівель.

У той же час очікувана сума торгів до розкриття складала 1 759,8 млн грн. Розкриття пропозицій не відбулося через відсутність пропозицій учасників торгів загалом на 48,5 млн грн. (2,4%). Всього не відбулося торгів (через скасування, відхилення) на 247,2 млн грн - ці торги оперативно оголошені до закупівлі повторно.

МОЗ України здійснило перші суттєві закупівлі. Станом на сьогодні акцептовано найбільш вигідних пропозицій учасників торгів майже на 694 млн грн., що становить 34% від річного плану фінансування закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення у 2013 році.

Передусім забезпечуються хворі діти. Зокрема, закуплено медикаментів для дітей, хворих на хворобу Гоше, на 15,3 млн грн, продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, на 2,5 млн грн, реактивів для проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотеріоз на 8,4 млн грн, тест-систем для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром на 5,9 млн грн, тест-систем для проведення скринінгу новонароджених на муковісцидоз на 5,6 млн грн, медикаментів для дітей з первинним (вродженим) імунодефіцитом на 0,85 млн грн, медикаментів для дітей, хворих на гемофілію, на 24,1 млн грн, медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, на 5,2 млн грн, медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, на 10 млн грн.

Для онкохворих дітей закуплено лікарські засоби і вироби медичного призначення на 192,4 млн грн.

Разом з тим, здійснено закупівель лікарських засобів для закладів охорони здоров`я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями на 46,5 млн грн, ендопротезів і наборів інструментів для імплантації - на 1,2 млн грн, медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз - на 58 млн грн, антиретровірусних препаратів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей - на 188,1 млн грн.

Економія бюджетних коштів, відповідно до акцептованих пропозицій учасників торгів, становить 47,2 млн грн, або 2,3% від річного плану фінансування.