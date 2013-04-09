Чим корисні весняні смузі з зелених листових овочів

Весняний авітаміноз дивним чином змінює нашу харчову поведінку. Хтось починає мріяти про ненависний до цього шпинаті, хтось в кафе замість улюбленого олів`є замовляє мікс салатів, а хтось і зовсім пророщує на підвіконні пшеницю. Tochka.net підібрала для тебе 5 рецептів весняних смузі, щоб вгамувати твій апетит до свіжої зелені.

Смузі на основі зелених листових овочів багаті вітамінами групи В, вітамінами А і С, а також кальцієм (і це далеко не повний список корисностей). Поєднуючи їх з фруктами і добавками на зразок насіння і горіхів, можна отримати чи не повний спектр вітамінів і мікроелементів в одній склянці. Пам`ятай, що вітаміни в подрібнених овочах руйнуються швидше, ніж у цілих, тому випивати смузі потрібно відразу після приготування.

Шпинат і груша: 2 склянки листя шпинату, 2 стиглі груші, очищені від серцевини, змішати в блендері. Вийде суперкорисно, якщо додати столову ложку кунжуту (кальцій, вітамін Е) або пророщеної пшениці (вітаміни А, Е, групи В).

Шпинат, банан і яблуко: 2 склянки листя шпинату, 1 банан і стакан яблучного соку змішати в блендері. У такий смузі смачно додати несмажені подрібнені горіхи, особливо мигдаль (це ще й корисно - в горіхах міститься поліненасичена омега-3 кислота).

Крес-салат, ківі і йогурт: 100 грам крес-салату, 2 ківі, 150 мл йогурту змішати в блендері. До такого смузі смачно і корисно додати 2 чайні ложки меду. А ось тверді інгредієнти на зразок горіхів або насіння додавати не варто - разом з кісточками ківі вони зроблять консистенцію занадто неоднорідною.

Рукола і груша: склянку листя руколи подрібнити у блендері разом з 1 грушею і 1 бананом. Навесні найкраще додати до такого смузі подрібнене несмажене насіння - гарбузове або соняшникове.

lady.tochka.net