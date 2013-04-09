Як спілкуватися з песимістом

Вчіться перекладати вислови песиміста своєю мовою. Те, що він оцінює як «жахливо», вам може здатися «не дуже хорошим» або «нормальним». Це дозволить менш емоційно реагувати на його слова, не дасть їм зіпсувати вам настрій.

Залишайте людину у спокої, коли її настрій особливо похмурий.

Життя примусило

Не рідше буває і так: у юності людина демонструє життєрадісність, а до 40–50 років стає «махровим» песимістом. У цьому «винні» життєві обставини: цілі, яких вона не змогла досягти, люди, що не виправдали її очікувань.

У таких людей спочатку не дуже висока самооцінка, а невдачі ще більше її «опускають». Намагаючись утримати її на рівні, людина наперед програмує себе на те, що нічого не вийде, починає скептично ставитися до будь-якої затії.

Декілька порад

Такі прогнози з вуст близького дратують (тим більше, що часто не збуваються). Але не варто злитися і ображатися. За подібним криється бажання застрахувати вас від невдач, так песиміст проявляє любов до вас.

Деколи до прогнозів варто прислухатися. Оптимісти швидко надихаються, починають будувати плани на майбутнє, фантазувати. Уміння песимістів бачити гірший результат дає можливість реально оцінити ситуацію, а у багатьох випадках і «підстилати соломки».

На показ

Існують і демонстративні песимісти. Вони прагнуть повідати про свої нелади, добитися від оточуючих співчуття. Часто для цього вибирають «жилет» – людину, яка з ввічливості і співчуттям погоджується їх слухати. І при цьому не тільки заряджає негативом, але і витрачає масу енергії на те, що не дає їй ніякої віддачі.

Декілька порад

Переводьте діалог в конструктивне русло. При перших скаргах говоріть: «Так, тобі несолодко. Що я можу для тебе зробити? Я готовий». В більшості випадків такі люди нічого робити не хочуть, тому швидко знаходять нову «жертву».

Якщо розірвати відносини ви не можете, прагніть менше вникати в проблеми «скиглія»: «Так, ситуація у тебе дійсно – не позаздриш, навіть не знаю, що порадити». Це дозволяє висловити співчуття, але не занурюватися в негатив самому. А головне – не залучатися до діалогу, який нікому нічого не дасть.

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