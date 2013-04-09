Краплі від нежитю підвищують тиск

Гіпертонія має багато причин, часто несподіваних, пояснює столичний кардіолог 31-річна Олена Герман. Називає кілька.

— Можна лікувати нежить краплями для носа і мати підвищений тиск. Студентка понад місяць не могла позбутися недуги. Постійно закрапувала ніс ліками, які звужують судини і знімають набряки. Згодом у неї почав підніматися тиск. Якщо користуватися краплями понад три тижні, організм звикає. Закладення носа лишається, коли інші симптоми застуди минули. Краще промивати сольовим розчином.

При хворобах нирок і наднирковиків високий тиск тримається постійно.

— Так було в 35-річного пацієнта, який звик до гіпертонії, — тиск у нього підвищувався щодня. Відправила його на УЗД нирок. Виявили пієлонефрит і кілька каменів. Через хворі нирки його відразу поклали в стаціонар. Коли вилікувався, тиск нормалізувався.

Підвищені показники бувають також через травми шиї, хребта, остеохондроз.

— Інша пацієнтка здивувалася, що після скарг на високий тиск я відправила її робити рентген шийного відділу хребта. Виявили остеохондроз, а за пару тижнів до того вона ще й вдарилася об двері. Коли травмуються хребці шиї, виникає спазм судин, порушується кровотік до мозку.

Густа кров є однією з основних причин гіпертонії.

— Після 40 років кров зсідається швидше, через це можуть утворюватися тромби. 70 відсотків людей старшого віку мають високий тиск. Треба їсти журавлину і горобину. Це природний "аспірин", який розріджує кров. Столову ложку ягід розчавлюють, заливають склянкою окропу, настоюють 15 хвилин. Щоби смак став м`якший, можна додати мед. Суміш п`ють по півсклянки двічі-тричі на день.

gazeta.ua