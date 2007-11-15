Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з курінням

Щорічно кожен третій четвер листопада весь світ відзначає День відмови від куріння, який було встановлено Американським онкологічним суспільством у 1977 році.

Мета проведення Дня відмови від куріння - сприяти зниженню поширеності тютюнової залежності, залучення людей до боротьби проти куріння й інформування суспільства про згубну дію тютюну на здоров`я.

Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), на сьогоднішній день у світі живуть близько 1,5 мільярдів курців. Особливо багато курців у Китаї, Росії і США. Близько 90% смертей у світі від раку легенів, 75% - від хронічного бронхіту, 25% - від ішемічної хвороби серця.

Борці проти куріння тютюну підрахували, що зараз кожні 10 секунд у світі помирає один курець, а до 2020 року цей рівень може підвищитися до однієї людини за три секунди.

Згідно опитуванню, проведеному компанією Research & Branding Group, 48% жителів України ніколи не палили. І, проте, за даними на жовтень 2006 року, Україна займала перше місце в Європі за кількістю курців.

За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров`я, кожен другий дорослий українець палить. В цілому в країні 15,5 млн. курців, і з кожним роком кількість викурених сигарет збільшується.

Щорічно тютюнопаління вбиває 120 тис. українців, і за підрахунками експертів, до 2020 року в Україні вживання тютюну спричинить більше 22% смертей.

Корреспондент.net