Хворі на ниркову недостатність вимагають фінансування

Хворі на хронічну ниркову недостатність проводять акцію протесту під стіни Адміністрації Президента з вимогами змусити голову Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба виконати доручення Президента про фінансування клініки гемодіалізу “Фрезеніус”.

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами АП зібралося близько 30 учасників акції.

Один із організаторів акції, голова пацієнтської організації ЮКАБ Дмитро Шерембей розповів, що Президент України підписав відповідне доручення вже більше року тому, проте голова ОДА його ігнорує та не виконує. “6 квітня виповнився рік з моменту видання офіційного доручення Президента, яке зобов’язує повністю профінансувати послуги гемодіалізу в Черкаській клініці “Фрезеніус”, але підлеглі Віктора Федоровича, як ми бачимо, банально витирають ноги об це доручення”, - сказав він.

Д.Шерембей зазначив, що клініка “Фрезеніус” була збудована у рамках міжнародного проекту безкоштовно німецькими фахівцями, проте вже більше року фахівцям не виплачується заробітна плата, а заборгованість становить 3 млн. грн. Д.Шерембей підкреслив, що вартість однієї процедури гемодіалізу у німецькій клініці та обласній лікарні однакова і становить 829 грн. Проте ефективність лікування, за його словами, в обласній лікарні набагато гірша. “Про це свідчить різниця в рівні смертності. В Черкаській обласній лікарні вона вища, ніж в 5 разів. Так, за останні 2 роки, в обласній лікарні померло 27 хворих”, - сказав він, додавши, що хворі на хронічну ниркову недостатність мають обов’язково проходити дві процедури на тиждень для забезпечення роботи організму.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня у Черкасах близько 40 громадських активістів перекривали центральний бульвар міста та міст через Дніпро з вимогою профінансувати лікування хворих на гостру ниркову недостатність, що проходять процедуру гемодіалізу у приватному центрі "Фрезеніус". Вони вимагали, щоб влада не змушувала їх лікуватися в обласній лікарні, де, за їхніми словами, надають гірше лікування.

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