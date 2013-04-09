Статус «Мати-героїня» отримають понад 30 тисяч жінок

2013 року статус «Мати-героїня» має бути присвоєно понад 30 тисячам жінок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це заявив директор Департаменту сім’ї та дітей Мінсоцполітики Руслан Колбаса.

«З початку року Президент вже підписав чотири укази, якими статус «Мати-героїня» присвоєно 10 тис. українок. До кінця року таке почесне звання загалом має отримати 30 тис. 145 жінок. Усі вони одержать одноразову виплату у 11 тис. 470 грн», - сказав він.

Р.Колбаса повідомив, що вже профінансовані відповідні виплати для понад 2 тисяч жінок, які цього року отримали звання «Мати-героїня». Іншим виплати буде профінансовано найближчим часом. Загалом на виплату таких винагород у держбюджеті передбачено майже 358 млн грн.

Водночас директор департаменту повідомив, що жінки, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на пенсію за особливі заслуги.

«Згідно із законом „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, такі жінки мають право на пенсію за особливі заслуги. Це дозволяє їм одержувати надбавку від 35 до 40% до розміру пенсії, на яку за законом вони мають право», - сказав він.

*** 7 березня 2013 року Президент України присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 10 тисячам багатодітних матерів.

Протягом 2004-2012 року почесне звання України „Мати-героїня” отримали майже 115 тисяч жінок.

Відповідно до Положення про почесні звання України (указ Президента України від 29.06.2001 № 476 „Про почесні звання України”), звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.