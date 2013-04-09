До Анголи краще не їздити: лютують тиф та холера

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам під час подорожей до Анголи бути обережними у зв’язку з погіршенням санітарно-епідемічної ситуації в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Він повідомив, що за інформацією посольства України в Республіці Ангола через початок дощів в країні значно погіршилася санітарно-епідемічна ситуація. Зокрема, протягом останнього тижня в столиці цієї країни Луанді було зафіксовано 6 випадків захворювання на лихоманку Денге. В деяких провінціях значно збільшилась кількість захворювань на холеру та тиф. Крім того, швидкими темпами стала поширюватися малярія.

“З огляду на це, МЗС України рекомендує громадянам України, які планують подорожувати до Анголи, бути обережними під час перебування в країні, вживати тільки бутильовану воду, в закладах харчування уникати продуктів без термічної обробки, намагатися не контактувати з особами, що мають кашель, користуватися репелентами від комарів. В обов’язковому порядку зробити вакцинацію від жовтої лихоманки”, - повідомив Є.Перебийніс, додавши, що після повернення в Україну необхідно повідомити дільничного лікаря про перебування в Анголі.