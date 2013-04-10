Гуманітарка для інвалідів застрягла на митних складах

Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів вирішив звернутися до Кабінету міністрів щодо терміново вжиття заходів зі звільнення від плати за зберігання гуманітарної допомоги тих одержувачів, вантаж яких зберігається на митних складах через тривалу затримку з вини органів виконавчої влади у визнанні його гуманітарною допомогою.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України.

Під час розгляду законопроектів, котрі спрямовані на врегулювання питання отримання в Україні гуманітарної допомоги, члени Комітету зауважили, що з прийняттям Верховною Радою закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" функції Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті міністрів щодо визнання вантажів як гуманітарної допомоги, контроль за транспортуванням, отриманням, розподілом гуманітарної допомоги тощо передано спеціально уповноваженому державному органу з питань гуманітарної допомоги (на даний час Міністерство соціальної політики).

Комітет ВР у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів зазначив, що сьогодні склалася складна ситуація, пов’язана з тривалим процесом визнанням вантажів гуманітарною допомогою. За інформацією Державної митної служби України, станом на 10 березня 2013 року на митній території України знаходиться нерозмитнена гуманітарна допомога від 504 донорів. За даними парламентського комітету, через затримки з оформленням “отримувачі гуманітарної допомоги повинні сплачувати в середньому 100 євро за добу за зберігання вантажу на митних складах понад 90 (120) діб, що є значним фінансовим тягарем для організацій, які займаються благодійною діяльністю”. “Були наведені приклади про те, що за зберігання вантажу на митних складах через відсутність відповідного механізму визнання товару гуманітарною допомогою громадській організації необхідно сплатити понад 300 тис. грн”, - сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що серед отримувачів гуманітарної допомоги є підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи; благодійні організації; громадські організації інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності; реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроекти про внесення змін до закону "Про гуманітарну допомогу": щодо діяльності Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті міністрів (реєстр. №2623) та щодо порядку визнання вантажів гуманітарною допомогою за мовчазною згодою (реєстр. №2649).

Положеннями законопроекту № 2623 передбачено визначити спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги, повноваження цих органів та деякі питання визнання вантажів гуманітарною допомогою. Зокрема, передбачено відновити діяльність Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті міністрів України.

Законопроектом №2649 пропонується визначити терміни прийняття Міністерством соціальної політики рішення про визнання або відмову у визнанні вантажу гуманітарною допомогою: відповідне рішення має бути прийнято впродовж п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження відповідних документів. Після усунення отримувачем гуманітарної допомоги причин, що стали підставою для відмови визнання вантажу гуманітарною допомогою, повторний розгляд документів здійснюється зазначеним міністерством у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня отримання необхідних документів. У випадку неприйняття Міністерством соціальної політики у встановлені терміни рішення про визнання чи відмову визнання вантажу гуманітарною допомогою такий вантаж вважається визнаним гуманітарною допомогою (з настанням усіх відповідних наслідків для вантажу, визнаного гуманітарною допомогою) після сплину 25 днів з дня надходження відповідних документів до Мінсоцполітики.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня під час Години запитань до уряду міністр соціальної політики Наталія Королевська зазначила, що протягом багатьох років гуманітарні вантажі використовувалися як коридор надходження контрабанди до України, а з початку січня це було припинено.

«На протязі багатьох років гуманітарні грузи використовувались як один коридор надходження контрабанди до країни, і з початку січня місяця ця процедура була зупинена. На сьогоднішній день ми отримали 450 звернень від різних організацій щодо визначення грузів гуманітарними. 250 звернень розглянуто міністерствами згідно закону "Про гуманітарну допомогу". І всі вантажі, які містять продукти харчування та ліки, вантажі, які призначені для державних установ, лікарень, дитячих будинків, установ соціального обслуговування, 254 таких вантажів отримали дозволи і будуть доставлені до отримувачів», - сказала міністр.

Водночас вона наголосила: “Але, шановні народні депутати, якщо вас хвилюють питання, коли буде кабріолет "Ауді" червоного кольору доставлений до ветерана 85-річного, то він не буде доставлений. Якщо вас турбує питання, коли ті автівки, які ви виставили на кордоні для того, щоб вони потрапили сьогодні на тіньовий ринок країни, то вони не потраплять. Також я хочу вам додати, якби ви конкретизували своє питання, може воно стосується кормів для кішок, для цуценят, які їдуть через кордон сьогодні і потребують термінового розміщення”.

Н.Королевська підкреслила, що гуманітарні вантажі будуть розмитнені, але “контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде”.