Чим корисна цибуля

Цибулю – один з найпопулярніших продуктів на планеті, почали культивувати більше 3 500 років тому. Його досі несправедливо не включають в список корисних продуктів поряд з гранатом, червоним, зеленим чаєм і т.д., допомагає захищати і боротися з такими захворюваннями, як рак, хвороби серця, діабет і катаракта. Також цибулю можна використовувати як протимікробний засіб.

Як показують дослідження, цибуля володіє більш потужними, що захищають від хвороб серця, властивостями, ніж червоне вино. Можливо, саме тому серед французів, що широко використовують цибулю в своїй кухні, рівень захворюваності коронарною хворобою серця порівняно невисокий.

Цибуля знижує рівень холестерину в крові, покращує еластичність кровоносних судин і допомагає підтримувати в нормі артеріальний тиск. Деякі речовини, що містяться в цибулі, сприяють нормалізації рівня цукру в крові, і тому цибуля корисна людям, що страждають від діабету другого типу і ожиріння.

Таким чином, в список продуктів, які рекомендується їсти щодня, можна додати цибулину. При цьому, навіть у приготовленій цибулі зберігаються корисні для здоров`я речовини, хоча найкориснішою є сира цибуля.