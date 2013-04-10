Як зробити зуби красивими

Народна мудрість говорить: "Вранці ми чистимо зуби для краси, увечері - для здоров`я". На жаль, багато хто з нас забуває про це, а також про багатьох інших правил догляду за посмішкою. Тому сьогодні Ганна Славська, стоматолог, нагадає про основні способи домогтися красивої і здорової посмішки.

1. Чистити зуби необхідно ретельно, двічі на день, протягом хвилини, круговими рухами, а також зверху вниз.

2. Уважно вибирайте зубну щітку і пасту - щітка повинна бути досить м`якою, щоб не пошкодити емаль, а досить жорсткою, щоб добре вичищати зуби. Раніше перевага віддавалася волосяним щіткам, сьогодні ж можна вибирати з якісного нейлонового волокна.

3. Щітку необхідно міняти раз на місяць, тип пасти - раз на 2-3 місяці.

4. У повсякденному житті намагайтеся уникати ситуацій травмування зубної емалі (наприклад, пити дуже гарячі або дуже холодні напої).

5. Відвідуйте стоматолога двічі на рік, навіть якщо зуби не болять - карієс проявляє себе не відразу.

6. Після кожного прийому їжі користуйтеся зубною ниткою.

7. Регулярно піклуйтеся про свіжість свого подиху.

8. Якщо ви палите, варто враховувати, що тютюн, крім іншого, вкрай негативно впливає на дихання і колір зубів. Як мінімум, віддавайте перевагу зубній пасті з фтором і фосфором, як максимум - позбудьтеся шкідливої звички.

9. Якщо зуби находяться не на своїх місцях, обов`язково зверніться до ортодонта і, можливо, скористайтеся бреккет-системою корекції зубів.

10. Не забувайте також стежити за станом ясен - якщо вони кровоточать, це може бути ознакою пародонтозу і цей симптом не можна пропускати.

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