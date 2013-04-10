«Доктор Пі» порівнює себе зі "знахарем" і Сахаровим

Андрій Слюсарчук не визнає висунутих проти нього звинувачень.

Про це він сказав в інтерв`ю "Комерсант-Україна".

"Я категорично не згоден з цим рішенням. Більше того, мене дивує, чому львівські суди відпускають під заставу наркодилерів, а мені в цьому відмовляють? Хіба я небезпечний для суспільства? Такі речі можуть відбуватися тільки в нашій країні. І мені складно весь цей цирк сприймати. Я шкодую, що не поїхав з України", - сказав А. Слюсарчук.

"Доктор Пі" також заявив, що не розуміє "чому його - лікаря, який тільки допомагав людям - зараз судять".

"Мене суспільство буквально труїть. Ви дивилися польський фільм "Знахар" про те, як у Львові судять українського знахаря? Академіка Сахарова також свого часу засудили, вигнали. Суддя нічого не розуміє в медицині. Мені дуже складно в таких умовах боротися і відстоювати свою позицію. Я стільки часу втрачаю даремно, а міг присвятити його науці", - зазначив псевдопрофесор.

За його словами, зараз він у хороших відносинах з усіма сусідами по камері.

"Ніяких конфліктів на побутовому або особистому грунті не виникає. До мене постійно звертаються за медичними консультаціями. Чим можу, тим і допомагаю, але вже без хірургічного втручання", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Колегія суддів Апеляційного суду Львівської області під головуванням судді Олега Березюка прийняла рішення, що справа А. Слюсарчука, який звинувачується в підробці документів, шахрайстві, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого та незаконній лікарській діяльності, буде слухатися у Львові.

А. Слюсарчука звинувачують у підробці дипломів про закінчення ряду вищих навчальних закладів, зокрема й російського медичного університету. Кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.Слюсарчук - самозванець який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки. Стосовно А.Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ з посиланням на начальника Головного слідчого управління МВС Василя Фаринника повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» А.Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», померли шестеро осіб. Всього ж у справі проходять десять епізодів незаконної лікувальної практики.

22 січня Солом`янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення А.Слюсарчука під заставу у 130 тисяч гривень, мотивуючи в тим, що злочини, у здійсненні яких він звинувачується, є тяжкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.