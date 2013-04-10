Яблучний оцет позбавляє від целюліту

Сьогодні учені виділили у складі натурального оцту близько 60-ти органічних сполук і 16 амінокислот. Натуральний продукт містить вітаміни (А, С, Е, а також гр. В), органічні кислоти, ферменти і мінерали (залізо, кальцій, фосфор, калій, магній, кремній і ін.). Вживання яблучного оцту допомагає налагодити обмін речовин і понизити апетит, а також сприяє активному розщеплюванню жирової тканини.

Обгортання з яблучним оцтом при схудненні і целюліті

Зовнішнє застосування яблучного оцту дозволяє позбавитися целюліту і судинної сітки. Пропонуємо вашій увазі два варіанти обгортань за участю яблучного оцту. Після будь-якого з них необхідно змити склад з шкіри і змастити її зволожуючим кремом.

Варіант № 1

Яблучний оцет і теплу воду змішують в пропорції 1:1, змочують в цьому складі тканину, віджимають і обгорнули проблемні ділянки. Зверху на тканину накладають щільну поліетиленову плівку і надягають що-небудь тепле. Після цього на 30-40 хв. відправляються під ковдру, поклавши під ноги подушку.

Варіант № 2

У цьому варіанті готують суміш з меду, яблучного оцту і пшеничного борошна (пропорції довільні). Після нанесення складу на шкіру, зверху накладають і фіксують плівку, а також надягають теплі речі. Тримають склад не довше за півтори годинники.

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