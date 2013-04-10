Мінкурортів Криму відкрило у Мінську курортно-туристичний офіс

Міністерство курортів і туризму Криму відкрило у Мінську Кримський курортно-туристичний офіс.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідний меморандум про співробітництво підписали 9 квітня міністр курортів і туризму АРК Сергій Лієв і генеральний директор «Беларустуриста» Дмитро Алєшко.

«Діяльність офісу сприятиме розвитку зв`язків між суб`єктами туристичної діяльності регіонів, а також повнішому інформуванню потенційних туристів про можливості відпочинку і оздоровлення в Криму», - сказав С.Лієв.

Офіс розташовано на базі туристично-екскурсійного унітарного підприємства «Беларустурист». Як повідомив С.Лієв на презентації офісу, «Беларустурист» було обрано на конкурсній основі серед чотирьох претендентів. «Беларустурист» стане центром інформації про можливості відпочинку в Криму, перш за все санаторного», - сказав С.Лієв.

У свою чергу, Д.Алєшко підкреслив, що Крим є затребуваним напрямом для білоруських туристів. «Відкриття ж офісу в Мінську сприятиме збільшенню інтересу до відпочинку на півострові, зміцненню туристичних зв`язків між країнами, а також зростанню двостороннього турпотоку», - сказав Д.Алєшко.

За його словами, в 2012 році в Криму відпочили 400 тисяч білорусів. Щороку до Криму приїжджає понад 6 мільйонів чоловік.

Довідка УНІАН. Кримські курортно-туристичні офіси вже відкрито в Києві, Ризі, Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі і Баку. Всього у 2013 році за межами Криму планується відкрити більш як 20 таких офісів.