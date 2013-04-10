Завтра в Україні - дощі

Завтра в Україні очікуються невеликі дощі, лише у північних, Вінницькій та Черкаській областях - без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° тепла, на півночі Лівобережжя місцями 0-3° морозу; вдень 9-14° тепла, у Карпатах 2-7° тепла.

У Києві та області у четвер - без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.