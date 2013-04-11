Що робити при заїдах

Проблема появи заїдів на губах особливо актуальна навесні, коли ми страждаємо від авітамінозу. Якщо ви хоч раз стикалися з цією неприємністю, напевно знаєте, як вона псує життя: крім непривабливого зовнішнього вигляду, заїди викликають постійний свербіж і печіння в куточках губ, стає важко сміятися, розмовляти і фарбувати губи, шкіра реагує на солону і кислу їжу...

Причин появи заїдів може бути досить багато, але серед найпоширеніших називають наступні:

- Проблеми шлунково-кишкового тракту.

- Грибок (тому вважається, що заїди можуть передваться через поцілунки, спільний посуд і т.д.).

- Авітаміноз, в особливості - брак вітаміну В, заліза і цинку.

- Алергія.

Щоб швидко позбутися заїдів, дерматологи медичної клініки "Велес" рекомендують:

1. Зверніть увагу на дієту: необхідно виключити з раціону гостре, кисле і солоне, збагативши раціон овочами та фруктами. Також корисні продукти, що містять рибофлавін (капуста, печінка, м`ясо, молоко, арахіс, мигдаль і т.п.).

2. Двічі-тричі на добу обробляйте пошкоджену шкіру фукорцином.

3. Робіть примочки з лікарських трав: ромашки аптечної, календули, каланхое, шавлії та алое.

4. Змащуйте куточки губ олійними засобами (на ваш вибір): розчином вітамінів А та Е, вазеліном, розтопленим бджолиним воском, гусячим жиром, обліпиховою, лляною та оливковою олією, олією шипшини та авокадо, олією чайного дерева.

5. Якщо хочете вдатися до допомоги аптечних препаратів, зупиніть свій вибір на пасті Теймурова, мазях Левоміколь, Іруксол, Тетрациклінова мазь, і Д-Пантенол.

При цьому ми рекомендуємо не займатися самолікуванням і, якщо заїди турбують вас регулярно, звернутися по допомогу до лікаря-дерматолога.

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