Щоб помолодшати, жінці достатньо змінити колір волосся. У цьому переконана київська перукар Іванна Жиренко.

"Щодня до мене приходять жінки і просять зробити їх молодшими, - говорить Іванна. - Коли хочете пофарбувати волосся, зважайте, що темні відтінки додають років. Світлі - омолоджують. Головне вгадати з кольором — вибрати на тон світліший за відтінок шкіри. Це обов`язково освіжить колір обличчя. Сивину зафарбовуйте під натуральний колір волосся. Менш помітним сиве волосся робить мелірування. Але воно вже вийшло з моди".

За спостереженням перукаря-стиліста, довге волосся пасує жінкам до 30 років. Потім воно починає старити свою власницю.

"З віком волосся стає тоншим, виглядає слабким і млявим. Зрілим клієнткам раджу робити короткі зачіски. Вони візуально збільшують об`єм волосся, підкреслюють вилиці, роблять вас молодшою. Дамам у віці пасують чубчики. Зробіть "рваний" кривий чубчик, який ледве доходить до брів. Він допоможе скинути десяток років, приховає зморшки, підкреслить вилиці і зробить непомітними "гусячі лапки" в куточах очей", - радить перукар.

Навесні більшість клієнток скаржаться, що волосся випадає.

"Є багато вітамінів та масок, які стимулюють кращий ріст волосся. Щоб волосся менше випадало, раджу робити масаж голови. Панікувати не треба, бо насправді щодня з людської голови падає до 100 волосин. Середня тривалість життя волосини - чотири роки. Щомісяця вона виростає десь приблизно на півсантиметра. Найбільше волосся на голові у брюнеток - до 140 тисяч волосин.

Рудоволосі мають 90 тисяч, блондинки — 120. Жіноча коса може витримати вантаж до 20 тонн".

Дає поради, як підживлювати волосся масками навесні.

"Якщо маєте жирне волосся, використовуйте маски і лосьйони, що стягують пори і стримують утворення шкірного сала. Власницям сухого волосся не можна користуватися плойками, термобігудями і фенами. Щоб кінчики не сіклися, змащуйте їх оливковою олією за 10 хвилин до миття голови. У березні ще холодно, тому не раджу швидко скидати шапки. Носіть шапку чи капюшон, довге волосся заплітайте у косу і ховайте під шарф".

gazeta.ua