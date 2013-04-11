8 годин повноцінного сну - запорука відмінного самопочуття і гарного настрою на весь наступний день. Але що ще ми знаємо про сон? Національний науково-дослідний інститут США провів ряд експериментів і досліджень, назвавши їх "проект" сну, і в результаті опублікував 5 незвичайних фактів про сон:

1. Жінкам потрібно спати більше, ніж чоловікам.

Всього на 20 хвилин довше, цього достатньо. Ми більш багатозадачні, ніж чоловіки (хто б сумнівався!), тому наш мозок працює під більшим навантаженням і повинен відповідно відпочивати.

2. Найбільш "снодійною" музикою було визнано творчість групи Coldplay.

Це показало опитування 6 000 піддослідних у віці від 21 до 45 років. Крім цього ще вибирали Алішу Кіс, Моцарта і Тейлор Свіфт.

3. Сон омолоджує.

Так іспанська зірка і голлівудська красуня Пенелопа Крус спить по 14 годин на день - і каже, що це найкраща профілатіка темних кіл під очима. А Джей Ло клянеться, що 8-годинний сон замінює їй ботокс. "Сон - моя зброя краси!", - запевняє зірка.

4. Сон допомагає від похмілля.

Цю істину багато хто з нас перевіряв на собі - чим довше спиш після вечірки, тим краще почуваєшся після пробудження. Тільки не перестарайтеся з шампанським - воно викликає зневоднення і спрага не дасть вам досхочу виспатися.

5. Запах квітів поліпшує сон.

Прокинутися від запаху кави - ось як багато хто уявляє свій ідеальний ранок. А ідеальна ніч повинна починатися з аромату квітів. Згідно досліджень, студенти, які ставили на тумбочку біля ліжка букет квітів, істотно покращували свою пам`ять і успішність у навчанні. А такі аромати, як лаванда і жасмин, допомагають розслабитися після напруженого трудового дня.

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