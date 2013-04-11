Більшість іноземних ліків можна виробляти в Україні - Грищенко

Більшість іноземних ліків, на які українці щорічно витрачають понад 2 млрд американських доларів, можна виробляти в Україні. Про це сказав віце-прем’єр-міністр України Костянтина Грищенко під час наради з питань розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем’єр-міністра, К.Грищенко зазначив, що конкуренція на вітчизняному фармацевтичному ринку дедалі посилюється і він стає все більш привабливим, в тому числі і для іноземних компаній. «Лише за минулий рік ринок виріс на 15 % і склав 34,2 млрд. грн. Це – суттєвий показник. На фоні глобальної фінансової турбулентності вітчизняна фармгалузь демонструє стійке зростання: в минулому році ваші підприємства реалізовували на внутрішньому ринку на 16,7% продукції більше, ніж в 2011 році, всього на 9,7 млрд. грн.» - сказав К.Грищенко. В той же час він зазначив, що на вітчизняному фармацевтичному ринку спостерігаються і негативні тенденції, які полягають в тому, що з кожних десяти упаковок ліків, що продаються в аптеках, шість – українського виробництва, але дві третини усіх грошей споживачів припадає на іноземних виробників, які в основному продають такі ж самі препарати, але в кілька разів дорожче.

«Відтак, понад 2 млрд. дол. США щорічно Україна сплачує іншим державам за ліки, більшість яких ми в змозі виробляти власним ресурсом. Ми ні в якому разі не виступаємо проти імпортних ліків. Стратегічна мета керівництва держави – збільшити доступність лікарських засобів для українських громадян та розширити власне виробництво ліків», - підкреслив К.Грищенко.

В повідомленні сказано, що на нараді було проведено дискусію щодо закупівлі за ключовими державними програмами іноземних препаратів, які мають аналоги в України. Прес служба зазначає, що також йшлося “про розширення реімбурсації на нові групи лікарських засобів, запровадження обов’язкового соціального медстрахування на забезпечення лікарськими засобами, можливості запровадження обов’язкового індивідуального маркування кожної упаковки ліків, та розширення можливостей для експорту українських ліків”.

Як повідомили в прес-службі К.Грищенка в нараді взяли участь представники МОЗ, Держлікслужби, Мінфіну, Міндоходів і зборів, Мінекономіки, ДСКН та керівники таких провідних фармацевтичних підприємств України, як, зокрема, ПАТ «Фармак», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТДВ «ІнтерХім», ТОВ «Юрія-Фарм», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Корпорація «Артеріум».