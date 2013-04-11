Що корисно їсти при виразці

Останнім часом гастроентерологи прийшли до висновку, що лікарські засоби будуть ефективніші у разі виразки шлунку, якщо одночасно ввести в раціон більше продуктів, багатих цинком.

Це, перш за все, морква, боби, риба, морська капуста і інші дари моря.

Цинк активізує всі процеси загоєння. Завдяки його впливу значно збільшуються власні захисні можливості травного тракту, і «підгодована» цинком слизиста нормально справляється з навантаженнями.

Тим, хто спланував своє життя «з поправкою на виразку» і дотримується обмежень в їжі, «цинкова» дієта дає можливість значно розширити звичний раціон і зробити його набагато різноманітнішим і цікавішим.

Виразка дванадцятипалої кишки викликана цілим поряд причин. Це збої в роботі центральної нервової системи, недолік в їжі незамінних жирних кислот, спадкова схильність до зайвого вироблення кислоти в шлунку. Щоб справитися з таким «набором», доведеться переглянути спосіб життя.

Проміжки між їжею не повинні бути тривалими. При цьому повністю виключається груба, кисла і гостра їжа, міцна кава, чорний хліб, дріжджове тісто. Не можна палити. Слід уникати емоційних стресів і фізичного перенапруження. Всі ці обмеження необхідно дотримувати навіть в ті періоди, коли виразка «мовчить».

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