У США зафіксовані випадки зараження ВІЛ від донорських органів

У США переглянуть стандарти перевірки і використання донорських органів. Вчора про це повідомила газета The New York Times. Причиною перегляду стали випадки зараження пацієнтів-реципієнтів гепатитом С і ВІЛ від донорських органів – це перші в світі зареєстровані випадки інфікування ВІЛ через донорський матеріал. До цього найгучнішою була «справа болгарських медсестер», які умисне заразили ВІЛ більше 480 дітей при переливанні і були засуджені до страти. Зараз Болгарія має намір переправити засуджених на батьківщину.

В Україні поки невідома статистика зараження від донорських органів, але потерпілі є. Зараз в Європейському суді розглядається справа проти України по зараженню одесита гепатитом С під час пересадки органу. Один із найсвіжіших прикладів – дворічний Панас Процьків, який на початку цього року лікувався в «Охматдиті». Незабаром після переливання мама Роксолана захворіла гепатитом А, і щоб переконатися, що дитина здорова, зробила і йому додаткові аналізи. Виявилось, у малюка теж гепатит, але не той, яким він міг заразитися від мами. Зараз сім`я Процьків проходить всі кола судового пекла, намагаючись відстояти свої права.

«Ми перевіряємо кров кілька разів, – розповіла директор Київського центру крові Людмила Заневська. – Щорічно через гепатит відсівається 13% донорів». Проте заражені препарати все одно потрапляють до хворих. Офіційна статистика або не ведеться, або замовчується, а в Інтернеті можна знайти страшилки про те, що інфікується кожен другий.

«Зрозуміло, якийсь відсоток інфікування є, – говорить завлабораторією вірусних гепатитів Інституту епідеміології і інфекційних захворювань, професор Анатолій Гураль. – Але говорити про 50% не можна. Заражаються і гепатитом В, і гепатитом С, але кількість цих випадків мізерна».

Біда ще й у тому, що діагностувати інфекцію можна тільки через два-три місяці. За цей час і за час суду подробиці історії хвороби втрачаються.

«24»