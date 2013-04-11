Янукович ознайомився з Миколаївським комплексом реабілітації дітей-інвалідів

Президент України Віктор Янукович ознайомився з діяльністю Миколаївського комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, директор комплексу Галина Тазарачєва поінформувала главу держави про діяльність закладу та плани його розвитку. Вона продемонструвала В.Януковичу роботу сучасного роботизованого комплексу «Locomat PRO», який є новітньою медичною розробкою, здатною навчати дітей рухам. За словами Г.Тазарачєвої, він забезпечує всі функціональні можливості, необхідні для проведення тренувань опорно-рухового апарату та навчання дітей-інвалідів фізіологічній ходьбі.

Президент вручив директору Миколаївського комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів сертифікат на 20 ноутбуків.

Після цього В.Янукович поспілкувався з дітьми, які проходять реабілітацію у центрі, та їхніми батьками.

*** Державний комплекс був створений 4 січня 1994 року, відповідно до розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації, спочатку як Реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. У 2002 році Центр був реорганізований у Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

На сьогодні комплекс - це спеціалізована, багатопрофільна навчально-виховна, реабілітаційна установа, яка здійснює заходи, спрямовані на розвиток дитини-інваліда та коригування порушень її розвитку. Медичний заклад також забезпечує соці альну адаптацію та реабілітацію дітей з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю.

У 2012 році реабілітаційні послуги в Комплексі отримали 850 дитини-інваліда різних нозологій.