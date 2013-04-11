Громадські організації вимагають аналізу результатів медреформи

Громадські організації вимагають проаналізувати результати медичної реформи в Україні.

Про це було заявлено в УНІАН на прес-конференції «Провал медичної реформи: не гіпотеза, а факт».

За словами фахівця з медичного права Наталії Воробйової, в Україні немає аналізу результатів реформи у медичній галузі.

«Почалася медична реформа кілька років тому. Реформа трохи пішла, не все було гладко, не все було зрозуміло. На жаль, ніхто не говорить про недоліки й їх ніхто не виправляє. Незважаючи на це, стартує другий етап медичної реформи. Він крокує не тільки в пілотних регіонах, а й по всій Україні. Навіть там, де не було первинного етапу. Не завершивши первинного етапу, ми пішли по вторинному етапу», - відзначила Н.Воробйова.

Про результати медичної реформи в одному з пілотних регіонів – Дніпропетровській області - розповів представник громадської організації «За наших дітей» (м. Дніпропетровськ) Віталій Козлов.

«У Дніпропетровській області реформа почалася півтора роки тому. Перші результати можна оцінити за даними статистики щодо захворюваності та смертності. Ми проаналізували основні причини смерті в нашій області за перші періоди медичної реформи – за 2012 рік порівняно з 2011 відбулося зростання кількості захворюваності та смертності дітей до року. За 2012 рік відбулося зростання майже 8%. Основні причини смертності пов`язані з хворобами, що виникають в перинатальний період. Тенденція, що склалася на початку 2013 року – в січні (порівняно з 2012 роком) ми бачимо зростання смертності як у дорослого (майже 5%), так і дитячого населення (у 1,6 разу до року). І це в тій області, де є 2 перинатальних центри – в Дніпропетровську і Кривому Розі», - сказав В.Козлов.

На його думку, причини «такої плачевної ситуації в тому, що основна мета медичної реформи в Україні – максимально скоротити державні витрати на медицину».

«Замість того, щоб відкривати нові амбулаторії, ближче до споживачів, населення, фактично були знищені поліклініки - і дитячі, і дорослі. На їх базі відкрито 5-6 амбулаторій. Нові амбулаторії, на базі існуючих поліклінік, відкриваються з порушеннями будівельних, санітарно-гігієнічних норм. Особливо це стосується тих амбулаторій, які відкриваються на базі колишніх філіалів поліклінік», - сказав він.

За словами В.Козлова, відкриття таких амбулаторій призвело до змішення потоків пацієнтів, коли «в одній черзі стоять і здорові, і хворі, і діти, і люди похилого віку, майбутні мами та інфекційні хворі».

«Одним із етапів реформи в Дніпропетровську було розділення на первинний і вторинний рівні медицини. При цьому сталося адміністративне нестиковка роботи першого і другого рівня – діагностичне устаткування, УЗІ, кабінет ЛФК, лабораторії для розширених аналізів перебувають на другому рівні. Тобто, щоб пацієнту одержати розширений аналіз крові, йому потрібно звертатися на другий рівень. Пацієнти вимушені їздити по різних частинах міста, щоб одержати послуги, які раніше можна було одержати в одному місці – поліклініці», - відзначив В.Козлов.

Ще одним способом скоротити витрати в медицині, на думку В.Козлова, є закриття медичних установ, зокрема пологових будинків. За його словами, в Дніпропетровській області планують закрити 6 пологових будинків.

У свою чергу голова вільної профспілки працівників швидкої медичної допомоги Максим Іонов сказав, що медична реформа нагадує «глобальний бізнес-проект по всій Україні, який нагадує нездійсненну місію».

«На сьогодні все звалено на місцеві бюджети, які абсолютно порожні. У бюджеті не прописано ні статті, ні графи, які визначають курс реформи, що робити надалі, як її коректувати і які ми хочемо одержати результати. Я підозрюю, що й самі чиновники розуміють, що вони зайшли в безвихідь, але бояться в цьому зізнатися. Сподіваюся, цей момент все ж таки наступить, і ми почнемо коректування ходу цієї реформи», - сказав М.Іонов.

В.Козлов заявив, що громадські організації готові запропонувати конкретні рекомендації щодо ходу медичних реформ, ними зроблено аналіз за півтора роки.

«Ми систематизували всю інформацію з прорахунків, які були допущені, й за кожним із виявлених слабких місць подати рекомендації, що можна зробити в тій чи іншій ситуації. Але перше, що потрібно зробити – визнати, що виконання змін у медицині, згідно із законом про експеримент в чотирьох областях, є незадовільним. Ми наполягаємо, щоб провести парламентські слухання з цих проблем», - сказав представник громадської організації.

Н.Воробйова повідомила, що буде подана резолюція про вимогу до парламентського комітету ВР з питань охорони здоров`я про проведення слухань з реалізації медичної реформи в Україні, а також поставити питання про систематизацію результатів реформи в пілотних областях, аналіз ситуації.

«Після цього говорити про виправлення всіх недоліків. Застосування необхідних методів і способів коректування реформи. На сьогодні реформа була написана, запущена, але абсолютно не коректувалася. Ми маємо говорити про достатнє чи недостатнє фінансування інформаційної, технічної, людської бази. Фахівців для реалізації реформи в тому вигляді, в якому ми хочемо її бачити, недостатньо. Медична реформа нам дуже необхідна, але потрібно бачити помилки, недоліки та їх виправляти», - вважає Н.Воробйова.