Із холодами приходить багато хвороб

Із приходом холодів багато людей застуджуються і мають загострення хронічних запалень верхніх дихальних шляхів. Одна з таких проблем — гайморит.

ЧОМУ ВІН З`ЯВЛЯЄТЬСЯ

Гайморит — це запалення верхньощелепних пазух (порожнини в кості, в нормі заповнені повітрям). Це відбувається через інфекції, місцевого ослаблення імунітету і порушення вентиляції пазух (у нормі вони сполучаються з порожниною носа маленьким отвором, який може перекриватися слизом і набряком при нежиті). При цьому, як правило, виникає біль у носі і біля носа. Хворіти може також лобова частина, щоки, очі і навіть ділянка біля вуха. Окрім цього, можуть бути гнійні (жовті, густі) виділення з носа.

ЯК ЛІКУВАТИ

З часом у гайморових пазухах накопичується гній і якщо зволікати з походом до лікаря, гній може прорвати стінки пазух і піти в око, вухо або навіть голову (буде менінгіт, він може призвести до смерті). Тому якщо ви запідозрили у себе гайморит, швидко до лікаря. Багато хто відкладає цей візит, бо боїться проколювання. Без нього можна обійтися на початкових стадіях гаймориту, робити тільки промивання. Але на всіх інших стадіях прокол обов`язковий. Оскільки гній вже знаходиться в гайморовій пазусі і звідти йому нікуди подітися, то його потрібно направити в потрібне русло — геть із носа. Проколовши пазуху, лікар вставляє через ніс спеціальні трубочки (катетери) і відкачує гній, промиває пазуху, вводить антибіотики і протизапальні препарати. Промивання проводять щодня до лікування (близько 5 днів). До речі, багато хто помилково вважає, що при гаймориті потрібно прогрівати ніс. Це робити у жодному випадку не можна: тепло посприяє розвитку мікроорганізмів, накопиченню ще більшої кількості гною, тому збільшиться ризик прориву пазухи.

ПРОФІЛАКТИКА

Щоб не підхопити гайморит, обов`язково використовуйте судинозвужувальні краплі при нежиті, бережіть ноги, шию, вуха і голову від холоду і при будь-яких симптомах простуди консультуйтеся з лікарем-отоларингологом.

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ

1. Проти гаймориту дуже ефективна рослина - цикламен. Для цього крапніть по 2 краплі в кожну ніздрю (щоб одержати сік цикламена, просто натисніть на листок). Коли свербіння стане нестерпним, ретельно промийте ніс водою кімнатної температури, "вдихаючи" її носом із долоні. Процедуру робіть не частіше ніж 1 раз на день, курс — близько тижня.

2. Розріжте кінський каштан на часточки — такі, щоб поміщалися в носі. Перев`яжіть ниткою і якомога глибше засуньте в ніс. Через декілька хвилин в носі почне крутити і пекти. Терпіть, скільки зможете. Процедуру робіть не більше 1 разу на день.

Сегодня