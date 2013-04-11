Україні необхідно скорочувати експорт сировини та напівфабрикатів, який на сьогодні становить близько 80%.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час наради з адміністративно-господарським активом Миколаївської області, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми сьогодні експортуємо біля 80% сировини і напівфабрикатів. А нам це потрібно переробляти», - зазначив В.Янукович.

Він наголосив, що необхідно збільшувати глибину переробки ресурсів. За його словами, чим глибшою буде переробка, тим кращим буде фінансовий результат від продажу продукції.

На переконання Президента, необхідно також підвищувати конкурентоспроможність українських товарів. Нині у світі дуже сильна конкуренція, і в боротьбі за покупця перемагає той, у кого краща якість продукції та нижча собівартість, підкреслив глава держави.