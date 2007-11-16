Центри реабілітації дітей отримали медаппаратуру

Компанія «Київстар» у рамках соціальної ініціативи «Для людей, для країни!» забезпечила медичною апаратурою центри реабілітації дітей з функціональними порушеннями здоров`я.

Як повідомили УНІАН у компанії, медичне устаткування було передане в Євпаторійський центральний дитячий клінічний санаторій, РПЦ «Ручеек», Бродівський районний центр захисту дітей-інвалідів «Надія» (Львівська обл.) і відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району Києва.

Вказані заклади отримали апарати для фізіотерапії, електростимуляції та електролікування, а також апарати для магнітолазерної терапії. Обладнання підбиралося з урахуванням психофізичних проблем людей з обмеженими фізичними можливостями, завдань реабілітаційного процесу, а також потреб і побажань установ.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська соціальна ініціатива «Для людей, для країни!» покликана створити для людей, що потребують особливої турботи і підтримки суспільства, умови для повноцінного життя, самоутвердження, впевненості в завтрашньому дні. У 2008 році планується продовжити програму забезпечення медичним та реабілітаційним обладнанням установ, які надають допомогу інвалідам, розвивати технічні та освітні проекти у сфері інтеграції людей з функціональними порушеннями здоров`я в сучасне інформаційне суспільство.