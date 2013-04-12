Розбудову миколаївського комплексу реабілітації дітей-інвалідів профінансують з держбюджету

Цього року з державного та обласного бюджетів буде профінансовано подальшу розбудову Миколаївського комплексу ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, сказав Президент України Віктор Янукович під час спілкування з представниками ЗМІ у Миколаєві.

«Ми прийняли рішення, що в цьому році разом з обласною державною адміністрацією, обласною радою, 50 на 50 профінансуємо розвиток і подальшу розбудову цього центру», - сказав Президент. За його словами, відповідна сума становитиме близько 130 мільйонів гривень.

Глава держави також сказав, що на сьогодні ще не визначено вартість обладнання, необхідного для цього центру.

Як зазначив В.Янукович, в цьому закладі матиме змогу лікуватися значно більша кількість дітей.