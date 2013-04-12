Яка риба найкорисніша

Лосось – не єдина корисна для здоров`я риба. Інші сорти також здатні зміцнити ваше серце і мозок, і до того ж не менш смачні.

Ці сорти риби вважаються корисними тому, що в них міститься велика кількість нутрієнтів, здатних битися з різноманітними захворюваннями. Введіть їх в свою дієту – і насолоджуйтеся результатами!

Райдужна форель. У 85 грамах цієї риби міститься аж 20 грамів протеїнів, а також понад 1 000 міліграмів омега–3–кислот. Останні дуже корисні для здоров`я серця, судин, мозку і зору людини.

Сайда – популярний інгредієнт рибних паличок, цей недорогий сорт морської риби також продається у вигляді філе. Одна порція сайди забезпечить вас 73% добової потреби в селені, мінерал, який знижує ризик розвитку діабету 2 типу на 24% – якщо вірити дослідникам з Гарварду.

Сом багатий вітаміном В12 , тому рекомендований, насамперед, людям старше 50 років, оскільки у них підвищений ризик дефіциту цього вітаміну. А між тим, згідно з дослідженнями 2011 року, цей нутрієнт захищає від зниження когнітивних функцій і, відповідно, слабоумства.

Сардини рекомендовано вживати разом з кістками: 85 г сардин за вмістом кальцію порівнянні з чашкою знежиреного молока, і крім цього містити 30% добової дози вітаміну D. Згідно з даними наукового журналу Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, обидва ці нутриента знижують ризик передчасної смерті на 7%.

Макрель. Цей жирний сорт риби також багате джерело вітаміну D, так що підтримає здоров`я ваших кісток і захистить від остеопорозу.

Сібаси (barramundi) – ця риба з ніжним білим м`ясом містить близько 500 міліграм омега–3–кислот в одній порції.