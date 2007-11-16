В Україні відкрилася лабораторія якості і безпеки харчів

Сьогодні відбулося офіційне відкриття лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу. В церемонії відкриття взяв участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Про це повідомив УНІАН директор лабораторії Сергій МЕЛЬНИЧУК.

За його словами, загальна площа лабораторії – 6,8 тис. кв. м. Це 10 відділів і 20 секторів. Лабораторія охоплює всю системи аналізів – від поля до столу, від аналізів грунту, добрив і насіння до готової продукції, сказав В.МЕЛЬНИЧУК.

Як повідомляв УНІАН, дана лабораторія є на 100% державним підприємством, підпорядковується Кабінету міністрів України і фінансується з державного бюджету.

На створення лабораторії витрачено 51 млн. грн. (фінансувалася повністю з державного бюджету - від проектування до оснащення). При цьому, на думку С.МЕЛЬНИЧУКА, необхідно ще близько 10-15 млн. грн., щоб оснастити лабораторію всім необхідним обладнанням.

Лабораторія оснащена газовими і рідкими хроматомасспектрометрами, які здатні розпізнати 183 тис. речовин, наприклад, знайти в продукті кількість пестицидів і добрив, якими оброблялася сировина. Крім того, в лабораторії є спектрометр з індуктивно-зв`язною плазмою, який здатний розкласти склад продукту за таблицею Менделєєва, виявивши наявність всіх мікроелементів.

За словами фахівця, таке устаткування дозволить захистити українських споживачів від неякісної продукції, яка може бути ввезена в країну або вироблена вітчизняними виробниками.

На його думку, щоб забезпечити потреби України в даних дослідженнях, необхідно відкрити ще 5 таких дослідних центрів, щоб охопити територію всієї країни.