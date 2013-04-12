Як побороти дисбактеріоз

Дисбактеріоз - це порушення балансу мікрофлори в кишечнику. Якщо тих чи інших бактерій стає занадто багато, у людини починається розлад травлення. Здоровий організм легко справляється з проблемами, проте, якщо імунітет ослаблений, це загрожує зростанням шкідливих мікроорганізмів (наприклад, грибків).

Фахівці-гастроентерологи називають наступні симптоми дисбактеріозу:

- діарея, запори, коліти;

- гастрити, дуоденіти, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;

- порушення кровообігу кишечника;

- хвороби суглобів і сполучної тканини;

- злоякісні пухлини шлунка, товстого кишечника, грудей;

- порушення менструального циклу;

- карієс;

- сечокам`яна хвороба;

- бронхіальна астма, атопічний дерматит, інші прояви алергії.

Існує безліч народних способів лікування дисбактеріозу, приймайте їх лише порадившись із лікарем.

1. Йоги рекомендують для лікування жувати натщесерце 1-2 часточки часнику. Але варто пам`ятати, що часник протипоказаний людям із хворими нирками: 100 г очищеного часнику подрібнити, перекласти в скляну банку, залити півлітром спирту і щільно закрити кришкою. Наполягати в темному прохолодному місці 2 тижні. Приймати по 15-20 крапель 2-3 рази на день за півгодини до їжі.

2. Ліки на основі кефіру: 2 середніх головки часнику очистити і віджати через чесночницю, 6 середніх головок ріпчастої цибулі дрібно нарізати і потовкти. Все перемішати і залити літром кефіру. Настоювати тиждень. Приймати перші сім днів по 1 столовій ложці 3 рази на день під час їжі. Другі сім днів по 2 столові ложки 3 рази на день під час їжі. Треті сім днів по 3 столові ложки 3 рази на день з їжею. І так додавати по ложці кожні 7 днів, поки не скінчиться склад. Потім ліки роблять наново. П`ють їх до півроку, а хто й більше.

3. З вечора насипати в глибоку тарілку 2 столові ложки геркулесу. Додати жменьку сухофруктів - кураги, чорносливу, родзинок, сухих яблук. Залити все 150 г біфідоку, кефіру. Вранці з`їсти на сніданок.

4. По 30 крапель настоянки прополісу на ½ склянки кип`яченої води повинні допомогти вам впоратися з недугою.

5. 2 столові ложки зеленого чаю залити 1 л окропу, настояти півгодини. Потім ще півгодини кип`ятити на повільному вогні. Процідити. Заварку, що залишилася, залити ½ літра води і кип`ятити ще півгодини. Процідити. Обидва відвари змішати і злити в пляшку. Зберігати в холодильнику. Приймати по 1 столовій ложці 3 рази на день за півгодини до їжі.

6. Перемішати по 1 столовій ложці трави звіробою, ромашки, м`яти, подорожника, реп`яшка. Взяти 1 столову ложку суміші, залити 0,5 л крутого окропу, укутати, настояти 30 хвилин. Процідити і пити як чай невеликими ковтками протягом дня.

7. Перемішати в рівних частинах ягоди чорниці, квітки ромашки аптечної, безсмертника, траву звіробою, деревію, корінь змійовика, супліддя вільхи. 1 столову ложку суміші залити 1 склянкою окропу, кип`ятити на повільному вогні 10 хвилин. Укутати і настоювати 2 години. Процідити. Приймати по 1 столовій ложці 3 рази на день до їжі.

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