Пластиковий посуд – отрута

Пластиковий меламіновий посуд для людини – cправжня отрута.

За словами завідувача токсикологічної лабораторії Львівської обласної санепідемстанції Анатолія Артеменка, до складу цього пластика входить формальдегід, який розчиняється з їжею і може завдати серйозної шкоди шлунково-кишковому тракту. Він впливає також на центральну нервову систему і дихальні шляхи. Отруєння відбувається поступово, провокує рак, екземи, руйнує печінку, селезінку, нирки.

Використовують формальдегід переважно при виготовленні деревних панелей для меблів, обробної плівки для ДСП, сировини для дезінфекції, фарби, паперу, текстилю, хімії.

Для міцності у нього додають азбест, неприпустимий для виробництва посуду - він може викликати онкологічні захворювання.

Небезпечними є яскраві малюнки на меламіновому посуді. Фарба, якою розписаний цей посуд, не покрита захисною глазур`ю і виділяє отруйні токсичні компоненти.

Якщо вже обираєте посуд, що не б`ється, за переконанням лікаря-токсиколога, краще використовувати столовий посуд з нержавіючої сталі. Безпечним є й емальований посуд, який покривають глазур`ю. "Але якщо емальований посуд надбитий, використовувати його не можна . На місці сколу відбувається окислення основи, це також небезпечно для здоров`я", – додав Анатолій Артеменко.

Посуд з меламіну заборонений до продажу на території України в якості харчового посуду. Скільки цього небезпечного для здоров`я посуду завезено в Україну, не знає ніхто. Вироби з меламіну проникають до нас практично завжди безконтрольно, прямо з Китаю, Туреччини, Йорданії, Ірану, Гонконгу.

gazeta.ua