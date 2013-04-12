Здоровий обід в офісі

Пам`ятаєш, як героїні американських серіалів на обід виходять з офісів в найближчий парк? Чим ми гірші? У нас вже навіть весна почалася, і парків вистачає. Залишилося тільки придумати, що приготувати на обід, щоб це було корисно і зручно їсти, сидячи на лавці або навіть на ходу (нічого целюліт насиджувати!). Tochka.net підібрала для тебе декілька відповідних варіантів.

Рол з лаваша з овочами і куркою. Рецепт дуже простий: тонкий лаваш, порізані соломкою помідор, огірок, солодкий перець або навіть морква, скибочки відвареної курки, риби, телятини, креветки. Додай ароматну складову за смаком - приправ, зелені, може, навіть гірчиці - і відмінний обід готовий. «Рівень корисності» теж в порядку: лаваш відповідає за вуглеводну складову, нежирне м`ясо або риба - за білкову, овочі забезпечують вітаміни і мікроелементи. Якщо хочеться зробити упор на білок - зроби начинку із сиру з зеленню та риби.

Локшина. Китайські рецепти з локшиною (рисовою, гречаною - будь-якою), тушкованими овочами і тонкими скибочками м`яса - саме воно для поїдання на прогулянці. Та й з паличками в руках сидіти на лавці зовсім не так дивно, як з вилкою. Краще, звичайно ж, приготувати локшину самотужки - адже в кафе і ресторанах її зазвичай сильно пересолюють, а м`ясо смажать на розпеченій сковороді, так що про корисність страви говорити не доводиться. Утім, якщо начинку приготувати в духовці або на грилі, а перемішати з локшиною і обсмажити протягом хвилинки тільки в самому кінці, вийде неканонічно, але теж дуже смачно.

Пиріг з овочами і м`ясом. Приготуй пиріг на сметанному тісті, а в якості начинки використовуй овочі (кабачки, помідори, капусту, цибулю) і нежирне м`ясо. Для заливки використовуй молоко замість вершків і всього одне яйце - вийде цілком дієтично, а шматок пирога, загорнутий у серветку, дуже зручно їсти на ходу. Доповни трапезу фрешем, щоб не залишитися без свіжих овочів і фруктів.

Сендвіч з цільнозернового хліба з дієтичним соусом. Заміни звичайний білий хліб на цільнозерновий з висівками, замість бекону використовуй дієтичну шинку або індичку, додай більше овочів, а замість майонезу зроби соус на основі натурального несолодкого йогурту. Такий сендвіч похвалить будь-який дієтолог, а їсти його настільки зручно, що ти зможеш навіть спалювати калорії, гуляючи під час обіду.

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