В Україні підтоплено 94 населені пункти у 6 областях

В Україні внаслідок опадів та сніготанення підтоплено 94 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема, у Київській області підтоплені 57 н.п., у Вінницькій – 1 н.п., у Волинській – 16 н.п., у Житомирській – 12 н.п., у Львівській – 1 н.п., у Рівненській – 7 н.п.

Впродовж доби для надання допомоги населенню для відкачування води на прибудинкових територіях залучалось 259 рятувальників та 92 одиниці насосного обладнання. За добу відкачано 28 тис. 910 куб. м води. Загалом за період з 2 квітня відкачано 879 тис. 204 куб. м води, йдеться в повідомленні.

За інформацією «Укравтодору», проїзд автошляхами державного та регіонального значення забезпечено.

Разом з тим порушено транспортне сполучення із 7 населеними пунктами у Київській, Рівненській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Зокрема, у Костопільському (під`їзди до с. Дюксін, р. Горинь), Дубровицькому (під`їзди до с. Будимля, р. Льва), Сарненському (під`їзди до с. Тинне, р. Случ), Острозькому (поблизу с. Черняхів, р. Горинь) районах Рівненської області на дорогах місцевого значення є місця переливу води. Рух легкових транспортних засобів обмежений, організовано об’їзд.

За інформацією Укргідрометеоцентру, 12-14 квiтня на рiчках басейну Прип`яті (Волинська, Рівненська обл.), р. Стрипа біля м. Бучач (притока Дністра у Тернопільській обл.), на р. Стир поблизу м. Луцк продовжиться підйом рiвнiв води з подальшим затопленням заплав, сільгоспугідь та понижених ділянок прирічкових частин міст.

12-13 квiтня на рiчках Закарпатської областi буде формуватися чергова хвиля весняної повенi з пiдвищенням рiвнiв води на р. Тиса (до 1,0-2,0м), р. Боржави (до 1,0-1,5м), р. Уж (м.Ужгород – до 1,0-1,7м), що призведе до тривалого утримання високого шару води на заплавi мiждамбового простору та підтоплення сiльгоспугiдь.