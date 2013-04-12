Вдихання парів валеріани допоможе заснути

Вдихати аромат настоянки радять поволі і неглибоко.

Медичні дослідження показали, що швидше справитися з безсонням допоможе не внутрішній прийом валеріани, а вдихання її парів, повідомляє Російська газета.

Виявилось, що у такий спосіб ефект досягається в 20 разів швидше. Лікарі радять вдихати настоянку валеріани тільки перед сном по три рази в кожну ніздрю. Більше вдихати не рекомендується, оскільки передозування валеріаною може привести до виникнення головного болю. Вдихати аромат настоянки потрібно поволі і неглибоко.

Заспокійливий ефект валеріани досягається за рахунок ефірної олії, яка міститься в кореневищі рослини. Настоянку валеріани радять застосовувати при підвищеній нервовій збудливості, серцевих неврозах, спазмах кровоносних судин, гіпертонії і мігрені.

korzonews.info