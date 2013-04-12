Міліція перешкоджає роботі компанії, що постачає медобладнання

Директор ТОВ “МК КСЕНКО” Андрій Коваль звернувся до Президента України Віктора Януковича, прем`єр-міністра Миколи Азарова та прокуратури з проханням розібратися із ситуацією, що склалася навколо цієї донецької компанії, яка постачає та обслуговує медичне обладнання по всій Україні.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в минулому році це підприємство заплатило податків на суму понад 5 млн грн в бюджет. Він наголосив, що компанія на ринку України займається постачанням і обслуговуванням обладнання для анестезії, реанімації, інтенсивної терапії. За його словами, через дії донецької міліції, по суті, заблоковано роботу компанії.

А.Коваль зазначив, що в 2009 році Україною відповідно до міжурядової українсько-австрійської угоди було закуплено медичне обладнання, зокрема 835 апаратів для анестезії. Також компанія виграла тендер у виробників цих апаратів на сервісне обслуговування.

За його словами, 26 лютого 2013 року “до нас в офіс зайшли представники відділу боротьби з економічними злочинами Донецького міського управління Міністерства внутрішніх справ України і мене як директора компанії ознайомили з тим, що слідчий донецької міліції направив їх (представників) на перевірку фінансово-господарської діяльності компанії, але при цьому не були представлені необхідні документи для проведення цих дій”.

Він зазначив, що слідство розпочалося нібито на підставі заяви громадянки Я., котра звернулася в міліцію Донецька з проханням вжити заходів до посадових осіб компанії, які, нібито зловживаючи своїм службовим становищем, і реалізували в лікарню №15 Донецька низькоякісне обладнання китайського виробництва, видаючи його за більш дороге імпортне, чим, мовляв, було нанесено більше 100 тис. грн збитків.

При цьому А.Коваль наголосив, що “такої лікарні в Донецьку не існує. В мене є лист від Головного управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації, де сказано, що лікарні №15 в Донецьку немає”.

А.Коваль зазначив, що в березні 2013 року працівники правоохоронних органів провели обшук в компанії, під час якого були вилучені всі документи, котрі стосуються її діяльності з 2010 по 2012 роки, хоча в заяві йшлося про факт поставки обладнання лише в 2012 році. Він підкреслив, що працівники міліції також вилучили на Донецькій регіональній митниці всі документи з приводу ввезення компанією медичного обладнання. “На сьогоднішній день ні документи, ні оргтехніка, яка була вилучена, не повернуто”, - додав він.

За його словами, також правоохоронцями був вилучений один комплект дефибрилятора, який коштує більше 50 тис. грн, але “при цьому не було залишено копії жодного документа з цього приводу”.

А.Коваль наголошує, що робота підприємства “на сьогодні практично паралізована”. За його словами, оскільки “ми маємо обслуговувати 835 апаратів для анестезії, то доводиться на ходу відновлювати плани сервісного обслуговування, адреси, оскільки техніка з базою даних була вилучена, а також уже є штрафні санкції в зв`язку з невиконанням угод щодо закупівлі обладнання”.

Як підкреслив А.Коваль, “своїми діями працівники правоохоронних органів, по суті, піддають ризику життя тих людей, які матимуть потребу скористатися апаратами для анестезії, для реанімації”. “Для чого це робиться - я не розумію. Є єдина версія - або це робиться на користь конкурентам, або з метою збагачення”, - зазначив він.

У свою чергу головний спеціаліст МОЗ України з неонатології, професор, доктор медичних наук Єлізавета Шунько, відповідаючи на запитання щодо негативних наслідків перешкоджання діяльності цієї компанії, зазначила, що оскільки певна компанія поставляє обладнання, то, “безумовно, вона його і обслуговує, оскільки там є інженери, які пройшли спеціальне навчання”. За її словами, обладнання, яке постачає ТОВ “МК КСЕНКО”, є “високотехнологічне, і якщо просто інженер або фахівець з іншого медичного напрямку буде викликатися для сервісного обслуговування апаратів для штучної вентиляції легень або інших апаратів саме цієї марки, то є великі сумніви, що це буде якісне обслуговування, а йдеться ж про якість медичної допомоги дітям і дорослим”.

Є.Шунько зазначила, що дана фірма постачає обладнання, зокрема, для виходжування новонароджених. За її словами, на сьогодні в Україні резервного обладнання для інтенсивної терапії новонароджених, недоношених дітей “у нас практично немає”, тому якщо навіть один апарат штучної вентиляції легень або стіл реанімаційний для надання інтенсивної допомоги “не буде обслуговуватися відповідно, то вийде з ладу, і вже є дуже великий ризик, що новонароджена недоношена дитина не зможе відразу отримати респіраторну підтримку, не зможе отримати інтенсивну терапію”.

“А це є ризик пов’язаний із збереженням життя, тобто це дуже серйозні питання”, - наголосила вона

Головний спеціаліст МОЗ України з акушерської реанімації, професор, доктор медичних наук Руслан Ткаченко зазначив, що якщо говорити про наслідки обслуговування непрофільними спеціалістами певного виду медичного обладнання, то треба говорити про “процес забезпечення безпечної анестезії”. Він зазначив, що сьогодні, крім ТОВ “МК КСЕНКО”, ніхто не може обслуговувати цю апаратуру.