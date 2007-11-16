Одеська лікарня співпрацюватиме з ізраїльським медцентром

15 листопада 2007 року голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО відвідала Дитячий медичний центр Шнайдер, що у місті Петах-Тиква.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000», у заході також взяли участь дружина Посла України в Державі Ізраїль Олена ТИМОФЄЄВА, директор департаменту медичних програм Фонду «Україна 3000» Віра ПАВЛЮК, головний лікар Одеської обласної дитячої лікарні Олександр ЛІМАН.

К.ЮЩЕНКО провела зустріч з директором Центру, професором Марком МІМОУНІ. Вона представила програми і проекти фонду у сфері медицини, детально зупинившись на ході реалізації проекту «Дитяча лікарня майбутнього». У свою чергу, М.МІМОУНІ розповів про діяльність центру Шнайдер.

Після цього відбулася церемонія підписання Меморандуму про співпрацю між Одеською обласною дитячою лікарнею та Дитячим медичним центром Шнайдер, Данкнер Груп, у рамках реалізації програми «Від лікарні до лікарні». Документ підписали, з ізраїльського боку, директор Центру М.МІМОУНІ та голова Ради директорів холдингової групи Данкнер Груп Гіль ДАНКНЕР; з українського боку – директор департаменту медичних програм Фонду «Україна 3000» В.ПАВЛЮК і головний лікар Одеської обласної дитячої лікарні О.ЛІМАН.

Гості оглянули центр. Зокрема, вони побували в Інституті дитячої кардіології та департаменті неонатології.