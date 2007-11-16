ВООЗ: Нових вірусів грипу цього року не буде

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) виступила із заявою про те, що цього року не очікується нових вірусів грипу, які могли б викликати глобальну епідемію серед людей.

У епідемічному сезоні - взимку 2007-2008 років - на думку експертів, циркулюватимуть віруси грипу типу А, H1N1 і H3N2, а також типу В.

Проте в даний час світова спільнота передбачає можливе виникнення пандемії грипу, яка може статися, якщо людина заразиться якимсь раніше невідомим вірусом, проти якого поки немає вакцини.

Експерти ВООЗ повідомляють, що світовій спільноті зараз важливо продовжити співпрацю з вироблення комплексного підходу по боротьбі з можливою пандемією грипу в світі.

Одним із кандидатів вірусу-вбивці є штам H5N1 (пташиний грип). За даними ВООЗ, з 2003 року в 12 країнах світу було зареєстровано 300 випадків захворювання серед людей, більше 200 чоловік загинули.

Слід зазначити, що кілька місяців тому група сінгапурських учених з Інституту біоінженерії і нанотехнологій створила недорогий портативний прилад для швидкої діагностики пташиного грипу - всього за 30 хвилин пристрій виявить наявність небезпечного для людини штаму H5N1.

Корреспондент.net