Маркування ГМ-продукції в Україні відкладається

Уряд розробляє нове розпорядження про введення в Україні маркування продукції, що містить генетично модифіковані компоненти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр економіки України Анатолій КІНАХ.

За його словами, для введення маркування необхідно дещо змінити законодавчу базу і ряд нормативних актів. Крім того, необхідно адаптувати правила маркування до міжнародних норм.

А.КІНАХ також зазначив, що зі вступом України до Світової організації торгівлі ринок буде відкритий значно більше, ніж на сьогодні , і “ми наполягатимемо на маркуванні продуктів з генетично модифікованими організмами”.

При цьому А.КІНАХ не виключив, що маркування ГМ-продукції може бути введене наступного року.

Як повідомляв УНІАН, раніше А.КІНАХ заявляв, що Кабмін прийме рішення про порядок обороту продуктів харчування із вмістом генетично модифікованих компонентів у розмірі 0,9% після розгляду результатів засідання Робочої групи щодо вступу України до СОТ.

31 травня Верховна Рада прийняла 11 законів, необхідних для забезпечення вступу України до СОТ, зокрема, закони «Про внесення змін до Закону «Про безпеку та якість продовольчих продуктів» і «Про Державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих організмів». Президент ці закони підписав.

1 серпня Кабмін прийняв постанову, якою ввів маркування продуктів харчування із вмістом генетично модифікованих складових. Згідно з постановою, ввезення і реалізація харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми і/або мікроорганізми в кількості більше 0,9%, здійснюються за наявності відповідного маркірування з вказівкою якісного складу таких продуктів.

Постановою забороняються ввезення, виробництво і реалізація харчових продуктів, призначених для дитячого харчування, які містять генетично модифіковані організми і/або мікроорганізми.

Постанова мала набути чинності з 1 листопада 2007 року.

24 жовтня Кабмін залишив без змін рішення про введення з 1 листопада маркування продуктів харчування із вмістом 0,9% генетично модифікованих компонентів.

За словами міністра охорони здоров`я України Юрія ГАЙДАЄВА, пропозиція про скасування маркування вносилася на вимогу однієї з країн у рамках переговорного процесу про вступ України до СОТ.